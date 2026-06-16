وزیر بهداشت گفت: جنگ خوب نیست و حوادث جنگ در حوزه سلامت باید ثبت شور و این برگ افتخاری از تاریخ کشور ماست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد همدلی و تاب آوری کادر درمان و سلامت در جنگ تحمیلی و در اکران ویژه فیلم نیم شب گفت: از همه عوامل فیلم تشکر میکنم. کار ماندگاری است. حوادث جنگ در حوزه سلامت باید ثبت شور و این برگ افتخاری از تاریخ کشور ماست

وی گفت: این فیلم روایت واقعیت‌هاست، این که در این بحران بچه‌ای به دنیا می‌آید، زندگی مطرح می‌شود، خیلی حرف مهمی است.

ظفرقندی افزود: البته آقای پزشکیان نقد داشتند که این همه آسیب اجتماعی در یک پارک بیش از حد است.

وزیر بهداشت بیان کرد: صحنه‌هایی که در این فیلم دیدیم در جنگ ۸ ساله هم بوده و باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا ملت به آرامش برسد. جنگ چیز خوبی نیست.

وی در پایان با بیان اینکه جنگ چیز خوبی نیست افزود: باید سعی کنیم با استقلال، آرامش را در کشور برقرار کنیم و امیدواریم همیشه صلح را در کشور داشته باشیم.