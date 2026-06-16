همکاری‌های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و مجموعه مدیریتی آذربایجان‌غربی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با حضور در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان "عمارت خورشید" در ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرده و در جریان ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و روند ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران قرار گرفتند.

در این بازدید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان مجموعه مدیریتی استان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به‌عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی کشور تأکید شد؛ همکاری که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، تسریع اجرای طرح های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در آذربایجان‌غربی ایفا کند.

همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در استان تأکید شد و طرفین آمادگی خود را برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های اولویت‌دار اعلام کردند.

عمارت خورشید به‌عنوان پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌غربی، با هدف تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ارائه خدمات متمرکز به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی راه‌اندازی شده و بستری مناسب برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات فراهم کرده است.