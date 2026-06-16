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مسئولان منابع طبیعی و نمایندگان مجلس در نشستی مشترک بر ضرورت تقویت مدیریت یکپارچه آتشسوزی در عرصههای طبیعی، افزایش اعتبارات حفاظتی و اجرای برنامههای احیای مراتع و مقابله با بیابانزایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به افزایش مخاطرات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی، گفت: حریق در جنگلها و مراتع تنها یک مسئله محیطزیستی نیست، بلکه با امنیت زیستی، منابع آب، خاک و معیشت جوامع محلی ارتباط مستقیم دارد.
عباسعلی نوبخت افلاطونی از تدوین طرح جامع حفاظتی و انتظامی عرصههای منابع طبیعی خبر داد و افزود: در این طرح، ایجاد پایگاههای زمینی و هوایی اطفای حریق، توسعه سامانههای پایش و تقویت زیرساختهای حفاظتی برای ۱۳۵ میلیون هکتار از عرصههای طبیعی کشور پیشبینی شده است.
در این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز بر ضرورت مدیریت واحد بحران، تأمین اعتبارات مورد نیاز و بهرهگیری از ظرفیت دهیاریها، شهرداریها، صنایع و نیروهای مردمی برای پیشگیری و مهار آتشسوزیها تأکید کرد.
همچنین معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور، مشارکت مردمی، آموزش جوامع محلی و پیشگیری هوشمند را سه رکن اصلی مدیریت حریق دانست و ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای اطفای حریق در عرصههای طبیعی خواستار شد.
در ادامه مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، سالانه ۴ میلیون هکتار از مراتع کشور باید تحت برنامههای مدیریتی، حفاظتی و احیایی قرار گیرد.
ابوالقاسم حسینپور با بیان اینکه ۶۹ درصد مراتع کشور را مراتع کمتراکم و آسیبپذیر تشکیل میدهد، افزود: بیش از ۵.۶ میلیون هکتار از مراتع کشور در کانونهای بحرانی گرد و غبار و بیش از ۲۰ میلیون هکتار در مناطق پیرامونی این کانونها قرار دارند که نیازمند توجه ویژه در زمینه حفاظت، احیا و تأمین اعتبارات هستند.
وی حفظ و احیای مراتع را یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با بیابانزایی، کنترل گرد و غبار و تقویت امنیت زیستی کشور دانست و بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه تأکید کرد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، هم استفاده نامتوازن از طبیعت برای فعالیتهای کشاورزی، مصرف بیرویه آب و اجرای برخی طرحهای عمرانی را از مهمترین عوامل بیابانزایی در کشور بیان کرد.
حسن وحید با اشاره به اینکه سطح بیابانهای ایران به حدود ۳۲ میلیون هکتار میرسد، گفت: تاکنون بیش از ۷ میلیون هکتار عملیات احیا و بیابانزدایی در کانونهای بحرانی فرسایش بادی کشور انجام شده است.
وی افزود: از مجموع ۱۴ میلیون هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی در کشور، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار تحت عملیات جنگلکاری، مالچپاشی و مدیریت بحران قرار گرفته است.
معاون سازمان منابع طبیعی، رها شدن اراضی کشاورزی، برداشت بیرویه از منابع آب و کاهش توان اکولوژیک سرزمین را از دیگر عوامل گسترش بیابانها و کانونهای گرد و غبار دانست و تصریح کرد: حدود ۲.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی رها شده کشور به کانونهای تولید گرد و غبار تبدیل شدهاند.
وحید راهکار مقابله با بیابانزایی را مدیریت پایدار منابع آب، استفاده متوازن از ظرفیتهای طبیعی، احیای اراضی تخریبشده، توسعه پوشش گیاهی و مشارکت مردم و بهرهبرداران در حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به وجود هشت کانون فعال گرد و غبار در کشورهای همسایه، بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای و دیپلماسی محیطزیستی برای مهار این پدیده تأکید کرد.