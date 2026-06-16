استاندار گیلان توسعه زنجیره تولید، بهره‌گیری از دانش فنی و استفاده از آموزش‌های تخصصی را از مهم‌ترین راهبرد‌های استان برای افزایش بهره‌وری و افزایش درآمد فعالان بخش کشاورزی عنوان کرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز در نشست با فعالان حوزه کشاورزی گیلان، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به روند مطلوب حمایت از چایکاران و شالیکاران، گفت: سال گذشته مطالبات چایکاران به موقع پرداخت شد و برنج هم با قیمت مناسب به فروش رسید و تلاش می‌شود امسال هم این روند با جدیت ادامه یابد تا کشاورزان با اطمینان بیشتری تولید را ادامه دهند.

استاندار گیلان در این نشست، با اشاره به نقش بخش خصوصی در خرید و فرآوری محصولات کشاورزی، گفت: پرداخت قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تضمینی برای خرید برگ سبز چای، نشان‌دهنده افزایش توجه بازار به کیفیت چای ایرانی است.

هادی حق شناس افزود: دولت از هر اقدامی که به تقویت زنجیره تولید، فرآوری و صادرات چای و برنج منجر شود حمایت می‌کند و تحقق این هدف به همکاری نزدیک کارخانه‌داران، شالیکاران، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

کشاورزی دانش‌بنیان موجب افزایش بهره‌وری

استاندار با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش فنی و خدمات تخصصی در بخش کشاورزی، گفت: کشاورزان باید از دانش کارشناسان و خدمات نظام مهندسی کشاورزی برای افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه‌ها بهره بگیرند.

وی آموزش و ترویج را مهم‌ترین ابزار تحول در بخش کشاورزی دانست و افزود: توسعه پایدار تنها از مسیر آگاهی‌بخشی و آموزش بهره‌برداران این حوزه امکان‌پذیر است و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان باشد.

توسعه صادرات با ارتقای کیفیت تولید

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی، گفت: ارتقای کیفیت محصولات، نظارت مستمر و توسعه فرآوری، زمینه گسترش بازار‌های داخلی و صادراتی را فراهم می‌کند.

هادی حق شناس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه کشاورزی و آبزی‌پروری، افزود: تجربه‌های موفق در استان‌های مختلف نشان داده است که با مدیریت علمی، آموزش و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان هر یک از بخش‌های کشاورزی از هفته آینده خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، بررسی مستقیم مسائل و مطالبات تولیدکنندگان، ارائه راهکار‌های اجرایی و پیگیری موضوعات در سطح ملی است.

استاندار گیلان گفت: تعامل مستمر میان دولت، تشکل‌های صنفی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مهم‌ترین راهکار برای رفع موانع تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و رونق کشاورزی در گیلان است.

تولید بیش از ۳ میلیون تن محصول کشاورزی در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه هر سال حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در استان تولید می‌شود، گفت: بیش از ۲۹ درصد اشتغال گیلان در حوزه کشاورزی است.

صالح محمدی با تشریح برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی امسال، افزود: ۳۰ طرح در بخش‌های مختلف صنایع کشاورزی، منابع طبیعی، شیلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، تولیدات دامی، امور عشایر آب و خاک با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در هفته جهاد کشاورزی در گیلان به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه صنایع تبدیلی در گیلان صادر شده است، اضافه کرد: سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان استان پرداخت شد.

در پایان این نشست نیز، از جمعی از فعالان حوزه کشاورزی و کشاورزان برتر استان با حضور استاندار گیلان تجلیل شد.