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عملیات اجرایی ساخت هتل و زائرسرای شهرداری پیرانشهر درزمینی به مساحت ۱۳۹۰ متر مربع و اعتباراولیه ۳۰میلیاردتومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی در نخستین روز از ایام سوگواری ماه محرم الحرام، کلنگ احداث طرح عظیم «هتل و زائرسرای شهرداری پیرانشهر» به زمین زده شد.
این طرح که یکی از مهمترین برنامههای توسعهای و زیربنایی شهرداری پیرانشهر محسوب میشود، با هدف ارتقای سطح خدمات گردشگری، تامین نیازهای اقامتی زائران و توسعه اقتصادی شهر اجرا خواهد شد.
این مراسم باحضور هیئتعالیرتبه از مقامات استانداری، مدیریت امنیتی و اطلاعات استان، فرمانداری و مسئولان محلی برگزار شد.
بر اساس برآوردها، احداث این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۳۹۰ متر مربع و زیر بنای ۸۴۷۸ متر مربع در ۱۰ طبقه (دو طبقه منفی و هشت طبقه ) و اعتبار کل این طرح بالغ بر ۲۴۲ میلیارد تومان است.
در مرحله نخست، اجرای اسکلت دو طبقه زیرزمین با اعتبار پیشنهادی ۳۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.
۱۸ میلیارد تومان از این اعتبار، از محل تخصیص اعتبارات اربعین حسینی تأمین میگردد؛ موضوعی که نشاندهنده پیوند میان توسعه شهری و خدمت به زائران اهلبیت (ع) است.