اهدای پلاسما، هدیه‌ای برای بیمارانی است که با هموفیل و سرطان می‌جنگند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اهدای پلاسما یکی از مستقیم‌ترین راه‌هایی است که می‌توانید به وسیله آن زندگی را هدیه دهید.

اهدای پلاسما یک ساعت زمان می‌برد، اما می‌تواند امید زندگی را برای بیماران به همراه داشته باشد.

مرکز اهدای پلاسمای یزد از سال ۱۴۰۱ به عنوان تنها مرکز جنوب کشور فعالیت خود را آغاز کرده و با دارا بودن ۱۰ دستگاه تولید پلاسما ظرفیت پذیرش ۱۰ اهدا کننده و تولید ۷۰ لیتر پلاسما در روز را دارد.

کشورمان برای خودکفایی در تولید دارو‌های مشتق از پلاسما سالانه به هزار لیتر پلاسما دارد که تقریبا نیمی از آن تامین می‌شود و برای خودکفایی و جلوگیری خروج ارز از کشور به مشارکت مردم در این کار خیر و خداپسندانه نیاز است.