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سیستمهای سرمایشی با شروع فصل گرم روشن شده و ضرورت مدیریت مصرف برای کاهش چالشهای ناترازی برق بیش از پیش احساس میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با مدیریت مصرف میتوان چالشهای ناترازی برق را کم اثر کرد.
قائم مقام شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: با شروع فصل گرم و روشن شدن سیستمهای سرمایشی در کشور ناترازی برق بیشتر شده و به ازای هر درجه گرم شدن هوا، دو هزار مگاوات به میزان برق مصرفی کشور افزوده می شود که معادل تولید برق دو نیروگاه بزرگ است.
حسن کیوان پور افزود: به منظور مشارکت حداکثری مردم در مدیریت مصرف برق پویش ۲۵ درجه قرار همدلی شکل گرفته که با تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای آسایش ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی مصرف برق در وسایل سرمایشی را مدیریت کرد.