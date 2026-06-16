به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با مدیریت مصرف می‌توان چالش‌های ناترازی برق را کم اثر کرد.

قائم مقام شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: با شروع فصل گرم و روشن شدن سیستم‌های سرمایشی در کشور ناترازی برق بیشتر شده و به ازای هر درجه گرم شدن هوا، دو هزار مگاوات به میزان برق مصرفی کشور افزوده می شود که معادل تولید برق دو نیروگاه بزرگ است.

حسن کیوان پور افزود: به منظور مشارکت حداکثری مردم در مدیریت مصرف برق پویش ۲۵ درجه قرار همدلی شکل گرفته که با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی دمای آسایش ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولر‌های آبی مصرف برق در وسایل سرمایشی را مدیریت کرد.