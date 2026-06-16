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کتاب «مردی که میخواست زنده بماند» تصویری مستند از زندگی و مجاهدتهای شهید امیرعلی حاجیزاده، فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «مردی که میخواست زنده بماند» نوشته فائضه غفارحدادی، یکی از عناوین مجموعه چهارجلدی «آسماندارها» است که به روایت زندگی و فعالیتهای شهید امیرعلی حاجیزاده میپردازد.
این اثر با تکیه بر روایتهای مستند و گفتوگو با نزدیکان و همرزمان شهید، تلاش کرده است ابعاد مختلف شخصیتی و مدیریتی فرماندهای را بازخوانی کند که نقش مهمی در توسعه توان دفاعی و اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران داشت.
نویسنده در این کتاب، علاوه بر مرور مقاطع مختلف زندگی شهید حاجیزاده، به ویژگیهای اخلاقی، نگاه راهبردی و شیوه فرماندهی او نیز پرداخته و تصویری نزدیکتر از یکی از تأثیرگذارترین فرماندهان معاصر کشور ارائه کرده است.
نویسنده در خصوص نام این کتاب گفت، شهید حاجیزاده در تمام طول عمر خود تلاش داشت تا اقتدار هوایی کشور را بالا ببرد و همیشه برای خود و همرزمانش دعا میکرد تنها برای خدمت به کشور زنده بمانیم.
وی از سردار شهید حاجیزاده نقل میکند که ایشان با همیشه با وضو آماده شهادت بودند تا سال پیش که در جنگ تحمیلی دوازده روزه به شهادت رسیدند.
کتاب «مردی که میخواست زنده بماند» با همت مؤسسه فرهنگی هنری روایت سوره و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده و بخشی از مجموعه «آسماندارها» به شمار میرود؛ مجموعهای که به زندگی فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه اختصاص دارد.
«سر بر خاک دهکده»، «دهکده خاک بر سر»، «خط مقدم» و «خورشید که غرق نمیشود» از جمله آثار این نویسنده است.