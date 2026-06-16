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آیتالله العظمی سبحانی با تحسین سادهسازی مباحث پیچیده فقهی توسط آیتالله العظمی فیاض، از حوزههای علمیه خواست تا با تشکیل دروس تخصصی برای موضوعات مستحدثه نظیر هوش مصنوعی، پاسخگوی نیازهای واقعی جهان اسلام در عصر حاضر باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، آیت الله العظمی جعفرسبحانی از مراجع معظم تقلید شعیه در دیدار اعضای بیت آیتالله العظمی فیاض، دربارۀ شخصیت علمی آیتالله العظمی فیاض اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته ایشان این است که مطالب و دیدگاههای اساتید خود، بهویژه مرحوم آیتالله العظمی خوئی را با قلمی بسیار روان، سلیس و روشن در اختیار خوانندگان قرار دادهاند؛ به گونهای که مباحث دشوار و پیچیده به شکلی ساده و قابل فهم عرضه شده است.
ایشان همچنین به برخی از مباحث مستحدثهای که حضرت آیتالله العظمی فیاض بدانها پرداختهاند، از جمله مسائل بانکداری و موضوعات نوپدید دیگر اشاره کردند و افزودند: در حوزههای علمیه، بهویژه حوزه علمیه نجف، درسهای مستقلی درباره مسائل مستحدثه و نیازهای روز جامعه برگزار شود؛ مسائلی همچون هوش مصنوعی و دیگر موضوعات جدیدی که امروزه مورد نیاز جوامع اسلامی است.
آیت الله العظمی سبحانی ادامه دادند: بسیاری از مباحث فقهی، مانند بیع و معاملات، در دو قرن اخیر بهصورت گسترده مورد بحث فقها قرار گرفته و از اینرو شایسته است حوزه علمیه نجف در عرصه مسائل نوپدید پیشگام باشد و با برگزاری درسهای مستقل در این زمینه، تحولی در نظام فقهی معاصر ایجاد کرده و افقهای تازهای را پیش روی جهان اسلام بگشاید.