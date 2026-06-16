به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، آیت الله العظمی جعفرسبحانی از مراجع معظم تقلید شعیه در دیدار اعضای بیت آیت‌الله العظمی فیاض، دربارۀ شخصیت علمی آیت‌الله العظمی فیاض اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته ایشان این است که مطالب و دیدگاه‌های اساتید خود، به‌ویژه مرحوم آیت‌الله العظمی خوئی را با قلمی بسیار روان، سلیس و روشن در اختیار خوانندگان قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که مباحث دشوار و پیچیده به شکلی ساده و قابل فهم عرضه شده است.

ایشان همچنین به برخی از مباحث مستحدثه‌ای که حضرت آیت‌الله العظمی فیاض بدان‌ها پرداخته‌اند، از جمله مسائل بانکداری و موضوعات نوپدید دیگر اشاره کردند و افزودند: در حوزه‌های علمیه، به‌ویژه حوزه علمیه نجف، درس‌های مستقلی درباره مسائل مستحدثه و نیاز‌های روز جامعه برگزار شود؛ مسائلی همچون هوش مصنوعی و دیگر موضوعات جدیدی که امروزه مورد نیاز جوامع اسلامی است.

آیت الله العظمی سبحانی ادامه دادند: بسیاری از مباحث فقهی، مانند بیع و معاملات، در دو قرن اخیر به‌صورت گسترده مورد بحث فقها قرار گرفته و از این‌رو شایسته است حوزه علمیه نجف در عرصه مسائل نوپدید پیشگام باشد و با برگزاری درس‌های مستقل در این زمینه، تحولی در نظام فقهی معاصر ایجاد کرده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی جهان اسلام بگشاید.