به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران در پیامی که در فضای مجازی منتشر کرد با اشاره به تفاهم‌های اخیر، آن را گامی مهم در مسیر توقف جنگ و آغاز گفت‌و‌گو‌ها ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور در این پیام تأکید کرد: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده است و تمرکز دولت با توافق یا بدون توافق، خدمت صادقانه به مردم است.

پزشکیان در ادامه با اشاره به آموزه‌های امام شهید و مقاومت ملت ایران تصریح کرد: ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.