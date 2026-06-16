آذر رضایی‌پور افزود: هم اکنون در شهرستان‌ های سرخس، تربت‌جام و تایباد وزش باد و گرد و غبار ثبت شده است و وزش باد شدید امروز و فردا در استان ادامه دارد که با کاهش کیفیت هوا و انتقال ذرات غبار به نواحی مرکزی همراه است.

وی اضافه کرد: همچنین طی امروز و فردا شاهد افزایش ابرناکی، بارش‌ های رگباری و در نواحی مستعد به صورت تگرگ در سطح استان از جمله نواحی شمالی خواهیم بود.

کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا از امروز روند کاهشی دما آغاز شده است و تا پایان هفته دمای هوا بین پنج تا هفت درجه کاهش می‌ یابد.

رضایی‌ پور گفت: در شبانه‌ روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۶ درجه خنک‌ترین و سرخس با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود گرد و غبار کیفیت فعلی هوای مشهد نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.