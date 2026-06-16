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موانع ۸۵ واحد تولیدی امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، مطرح و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در ششمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان امسال، مشکلات و چالشهای ۸۵ واحد تولیدی از جمله واحدهای متاثر از جنگ، مسائل بانکی، مالیاتی، بیمهای و تأمین اجتماعی بررسی و درباره راهکارهای رفع موانع آنها تصمیمگیری شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان اعلام کرد:واحدهای مورد بررسی شامل طرحهای کمیته بحران و واحدهای متاثر از جنگ، همچنین مشکلات مرتبط با حوزههای بانکی، گمرکی، بیمه، برق، مالیات و تأمین اجتماعی بودند.
غلامرضا سالاری هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و ممانعت از تعدیل نیرو در کارخانههایی خواهد بود