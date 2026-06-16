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مردم غیور و ولایتمدار کرمان همچنان با حضور در تجمعات شبانه، بر پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و همدلی تاکید دارند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،شب اول ماه محرمالحرام، حال و هوای محرمگونه میدان های کرمان وصفناشدنی بود؛ حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه مردمی، با نوای «یا حسین» و اشکهای روان، صحنههایی ماندگار از ارادت به سالار شهیدان را رقم زد.
تجمعات مردم دیگر مناطق استان هم دیشب همزمان با اولین شب ماه محرم، همراه با عزاداری برای سرورو سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین علیه السلام بود.