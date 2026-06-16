به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد به مناسبت هفته جهاد کشاورزی گفت: سه هزار و ۶۶ متر لوله گذاری و احداث یک هزار و ۶۰۰ متر کانال بتنی و سایر خدمات توسعه فنی کشاورزی در مدت یک سال از هفته جهاد سال قبل تا کنون در گناباد انجام شده است.

اسماعیل قربانی افزود: ۸۲ هزار و ۷۰۰ تن محصولات زراعی و ۳۵ هزار تن محصولات باغی، تولید ۱۷ هزار تن گوشت سفید و ۷۴ هزار تن شیر خام طی همین مدت در گناباد تولید شد این شهرستان با اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه مکانیزاسیون، حمایت از صنایع تبدیلی و توانمندسازی بهره‌برداران، گام‌های مؤثری در جهت خودکفایی و اشتغال‌پایدار برداشت.

وی ادامه داد: در حوزه امور اراضی، ۸۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی، ۴۳۰ فقره سند اراضی کشاورزی صادر و ۱۲ مورد واگذاری زمین به طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۷۵ مگاوات انجام و بیش از ۴۰ میلیارد ریال عواید اراضی ملی وصول شد.

قربانی گفت: ۲۷ دوره آموزشی مهارتی با حضور هزار و ۲۲۵ نفر - روز، ۱۶ روز مزرعه با محوریت نشر تجارب کشاورزان پیشرو و ۹ برنامه انتقال یافته‌های تحقیقاتی برگزار شد.

وی افزود: در بخش تولیدات گیاهی در سال گذشته (هفته جهاد کشاورزی سال قبل تاکنون) ۶ هزار و ۷۰۰ محصول زراعی با تولید ۸۲ هزار ۷۰۰ تن و ۱۸ هزار و ۵۴۰ هکتار باغ‌های بارور و غیربارور با تولید ۳۵ هزار تن محصول در گناباد ثبت و رصد شده است.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت گندم آبی و دیم گناباد به ترتیب هزار و ۱۳۰ و هزار و ۵۰۰ هکتار و سطح زیر کشت جو آبی ۲ هزار و ۵۰۰ و دیم ۵۰۰ هکتار بود.

مدیرجهاد کشاورزی گناباد گفت: ۵۰ هزار تن نهاده دام و طیور و توزیع ۲۰ هزار بچه ماهی گرمابی و ۲۰۰ جعبه تخم نوغان بین بهره‌برداران بخش کشاورزی گناباد توزیع شد و بازار دام سبک شهرستان پس از چند سال تعطیلی با ۱۱ غرفه و میانگین دادو ستد ۳۰۰ تا ۴۰۰ راس دام در روز‌های جمعه دوباره راه‌اندازی شد.

قربانی افزود: ۱۰۳ هزار و ۲۴ هزار راس دام سبک و سنگین گناباد سالانه ۹۸۰ تن گوشت گوسفندی، هزار و ۹۲۰ تن گوشت قرمز و ۷۴ هزار تن شیر خام تولید می‌کنند.

وی با اشاره به صدور ۲۲ مورد موافقت اولیه و جواز تأسیس، ۲ مورد پروانه بهره‌ برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۴۱ مورد بازدید دوره‌ای از واحد‌های فعال این بخش ادامه داد: واحد‌های پسته‌پاک‌کنی، بسته‌بندی زعفران، خشکبار، فرآوری شیر، کشتارگاه طیور و خوراک دام با ظرفیت‌های قابل توجه و اشتغالزایی بالغ بر ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم فعالیت می‌کنند.

او در خصوص مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد: ۵۵ میلیارد ریال از تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون جذب شده و ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و ۷۳ دستگاه از سایر منابع به ناوگان افزوده شده است.

وی تصریح کرد: با انجام این اقدامات ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی گناباد به ۱.۸۷ اسب‌بخار در هکتار افزایش یافته است و ۹۵۰ دستگاه تراکتور شماره‌گذاری و ۴۰۰ دستگاه به سامانه پایش سوخت مجهز شدند.