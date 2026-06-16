به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیوارنگاره میدان انقلاب تهران که این شب‌ها، صحنه میدان‌داری ملت ایران است، با نقشی از پرچم ایران و الگوگرفته از وصیت‌نامه شهید حاج‌قاسم سلیمانی مزین شد.

این دیوارنگاره محصول بنیاد مکتب حاج‌قاسم است و پوستر «جمهوری اسلامی ایران حرم است» که تبدیل به دیوارنگاره شده، توسط مهدی شاهوردی طراحی شده است.

در بخشی از وصیت‌نامه سردار دل‌ها که ایده اصلی طراحی این دیوارنگاره شده، آمده است: «خواهران و برادران مجاهدم در این عالم،‌ای کسانی که سر‌های خود را برای خداوند عاریه داده‌اید و جان‌ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده‌اید، عنایت کنید: جمهوری اسلامی، مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین‌بن‌علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی صلی‌الله‌علیه‌وآله.»