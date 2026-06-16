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کاراتهکای کرمانیِ عضو تیم ملی دانشجویان ایران، پس از کسب مقام سوم جهان در برزیل، با استقبال گرم مردم و مسئولان استان به کرمان بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ محمد مهدی شجاعی، قهرمان کاراته ایران در رقابتهای دانشجویان جهان به میزبانی برزیل، امروزسهشنبه (۲۶ خرداد) در بدو ورود به کرمان با استقبال مجموعههای مختلف قرار گرفت.
وی که در بخش کاتای مسابقات جهانی کاراته دانشجویان در برزیل مقام سوم را بدست آورده؛ بار دیگر نام ایران و کرمان را در میادین بینالمللی بر سر زبانها انداخت.
هدایت تیم ملی کاراته دانشجویان در این مسابقات را سرمربی کرمانی منصور صاحبالزمانی بر عهده داشت.