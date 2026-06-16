رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره تصادف مرگبار در محور فرعی طالقان خبر داد که در آن راننده یک دستگاه خودروی سمند به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین با اعلام این خبر اظهار داشت: عصر امروز، گزارشی مبنی بر وقوع یک سانحه رانندگی در کیلومتر ۳ محور فرعی طالقان به مرکز پیام پلیس واصل شد که بلافاصله تیم‌های گشت و امدادی به محل اعزام شدند.

سرهنگ تقی خانی افزود: در بررسی‌های کارشناسان پلیس راه مشخص شد یک دستگاه خودروی سمند با پلاک «ایران ۵۵» که در حال تردد در این محور بود، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در یکی از پیچ‌های مسیر، از جاده منحرف شده و دچار حادثه گردیده است.

وی با ابراز تأسف از فوت راننده این خودرو در دم، خاطرنشان کرد: علت تامه این سانحه از سوی کارشناسان ما، نقض ماده ۱۲۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و سرعت غیرمجاز اعلام شده است.

این مقام انتظامی در پایان خطاب به رانندگان تأکید کرد: خلوتی جاده‌ها نباید عاملی برای رانندگی با سرعت غیرمجاز شود. رعایت سرعت مطمئنه، علاوه بر افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تسلط راننده بر خودرو در مواقع بحرانی، نقش مستقیمی در کاهش شدت خسارات جانی و مالی در حوادث احتمالی دارد.