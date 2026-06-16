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رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش تولید در رشد اقتصادی گفت: حمایت از تولیدکنندگان علاوه بر کاهش قاچاق، زمینه افزایش صادرات و بهبود معیشت مردم را فراهم میکند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای قاسم نوده فراهانی در حاشیه نشست روسای اتاقهای سه گانه تعاون، اصناف و ایران درباره مبارزه با قاچاق برای حمایت از تولید افزود: در بحث قاچاق ما اصنافها و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هر سه اتاق با حوزه قاچاق مخالفت صددرصدی رو داریم منتها باید یه راهکاری رو پیدا بکنیم که اصلا این قاچاق ریشه اش سوزونده شود.
وی گفت: از قاچاق نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه اتاقهای بازرگانی و اتاق تعاون و اتاق اصناف نمیتوانند جلوگیری کنند این کار یه عزم ملی و جهادی نیاز دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ما زمانی میتونیم جلوی قاچاق را بگیریم که کالا به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد و کالای که نیاز مملکت است از راه تولید به وجود بیاد.
وی با بیان اینکه اقتصاد هر کشوری را تولید ان نجات میدهد گفت: تولید بیکاری مملکت را رفع میکند و معیشت مردم را تامین میکند.
ضمن اینکه اگر از تولیدکنندگان کالاها حمایت شود صادرات نیز رونق میگیرد.
ما اگر میخواهیم صادرات کنیم از کجا باید صادر کنیم باید از تولید حمایت کنیم تا بتوانیم صادرات داشته باشیم
فراهانی گفت: اگر دولتمردان ما به بخش خصوصی اعتماد کنند و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت و نظام حاکمیت کنترل و نظارت را داشته باشند من فکر میکنم بهتر به نتیجه میرسیم