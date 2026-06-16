رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: حمایت از تولید، اولویت اصلی ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حمایت از تولید، اولویت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

حمایت از تولید، اولویت اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آقای حبیب‌الله حقیقی در حاشیه نشست مشترک روسای اتاق‌های سه گانه تعاون، اصناف و اتاق ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره ضرورت برگزاری این نشست افزود: این اتاق‌ها دارای ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که در راستای کمک به تسهیل برای رفع مشکلات موجود کشور می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

وی درباره حمایت از تولید افزود: یکی از محور‌های بحث ما حمایت از تولید با استفاده از ظرفیت این سه اتاق (تعاون. اصناف و ایران) است.

وی به بحث اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اشاره کرد و افزود: لازمه تقویت اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید و کمک به رفع موانع تولید است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه به همکاری هرچه بیشتر سه اتاق با ستاد اشاره کرد و گفت: یک کارگروه مشترک در این خصوص تشکیل دادیم که مباحث مورد نظر اتاق‌ها در این کارگروه مطرح شود و به راهکار‌هایی برسیم تا با تبیین درست مسائل و مشکلات، راهکار مناسب ارائه شود.