گیاه فیلا یا فیله آ از تیره شاه‌پسندیان بوده و به صورت دائم، همیشه سبز و خزنده رشد کرده و با ایجاد پوشش یکنواخت و متراکم، در حال جایگزین شدن بجای چمن در فضای سبز شهر ساوه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیریت شهری ساوه به دنبال تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی در این شهرستان، راهکار‌های عملی را در راستای کاهش مصرف آب در فضای سبز بکار گرفته و هم‌اکنون طرح جایگزین شدن گیاه «فیلا» یا «فیله آ» (Phyla nodiflora) به جای چمن را در دستورکار قرار داده است.

گیاه «فیله آ» (Phyla nodiflora) با ویژگی‌های کم‌آبی و سازگاری با اقلیم خشک ایران به عنوان گزینه‌ای جایگزین و پایدار مطرح است و در همین راستا شهرداری ساوه با برچیده شدن چمن، این گیاه را در فضای سبز شهری توسعه می‌دهد.

این گیاه از تیره شاه‌پسندیان است، به صورت دائمی، همیشه سبز و خزنده رشد می‌کند و پوششی یکنواخت و متراکم مشابه چمن ایجاد می‌کند.

برخلاف چمن معمولی که نیاز به آبیاری روزانه دارد، گیاه فیلا پس از استقرار می‌تواند دوره‌های خشکی را تحمل کرده و حتی در شرایط کم‌آبی نیز سبز باقی می‌ماند به گفته کارشناسان حوزه منابع طبیعی، مصرف آب بسیار پایین، مقاومت در مقابل گرما و خشکی (تحمل دمای بالا و دوره‌های کم آبی)، کاهش هزینه‌های نگه‌داری (نیاز کم به چمن‌زنی و کود دهی)، پوشش سبز در بیشتر ماه‌های سال (حتی در فصل گرما)، گل‌دهی جذاب (گل‌های ریز سفید که زیبایی فضای سبز را افزایش می‌دهد) و سازگاری با خاک‌های مختلف (حتی در زمین‌های فقیر از نظر مواد مغذی) از جمله خصوصیت‌های گیاه فیله‌آ به شمار می‌رود.

کارشناسان فضای سبز بر این باورند که فیلا قابلیت استفاده در پارک‌ها، بلوارها، میادین و باغ‌های خصوصی را دارد و به دلیل مقاومت بالا به پاخوردگی، گزینه‌ای مناسب برای فضا‌های پرتردد شهری است.

برخی از کشور‌های پیشرفته نیز به سمت استفاده از گیاهان بومی و کم‌آب‌بر به جای چمن حرکت کرده‌اند و با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر کشور باید این مسیر را دنبال کرد.

یکی از کارشناسان گل و گیاه در این باره می‌گوید: از مزایای گیاه فیلا می‌توان طول دوره گلدهی چهار ماهه با گل‌های بسیار زیبا و رنگ خاص برگ‌های این گیاه و زیبایی شهر در تمام ماه‌های سال اشاره کرد.

امین راستی افزود: سازگاری کامل آن با شرایط آب و هوایی گرم و مقاومت آن به خشکی و کم آبی، اسیدیته و شوری خاک، همچنین استقرار در شیب‌های خیلی تند و قدرت پالایندگی بسیار بالای گیاه از دیگر خصوصیات این گیاه است.

او با اشاره به اینکه فیلا نسبت به آفات بسیار مقام است، گفت: کاشت این گیاه در حاشیه اتوبان ها، میادین، حاشیه خیابان ها، سطوح شیب دار که ترافیک عبور و مرور زیاد دارند همچنین نوار‌هایی با عرض کم در حاشیه پارک‌ها و معابر توصیه می‌شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه نیز در این باره گفت: باتوجه به تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی، گیاه «فیلا» یا «فیله آ» (Phyla nodiflora) جایگزین فضای سبز شهری شد.

علی نادری افزود: در شرایط اقلیمی نیمه خشک ساوه توجه به مدیریت علمی بحران آب در فضای سبز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نادری گفت: استفاده از چمن در فضای سبز شهری مستلزم مراقبت‌های ویژه و آبیاری فراوان است بنابراین کشت آن در محل‌هایی که با بحران آب مواجه است، توصیه نمی‌شود.

او با بیان اینکه جایگزینی گیاه پوششی فیلا به جای چمن از چندی پیش توسط کارشناسان این سازمان در دستور کار قرار گرفته، ابراز داشت: یکی از اهداف این اقدام به حداقل رساندن هزینه نگهداری و صرفه جویی در وقت و انرژی نیروی انسانی است.

نادری گفت: رشد سریع این گیاه موجب شده تا در رقابت با گونه‌های علف هرز یکساله و چند ساله قدرت حذف و مبارزه با علف را برای این گیاه امکان پذیر کند.

او افزود: با توجه به بررسی‌های کارشناسان سازمان در مناطق مختلف مقرر شد، این گیاه در مکان‌هایی که دارای مشکلات حفظ و نگهداری چمن هستند، کاشته شود.

نادری این را هم گفت که فرانکنیا از دیگر گیاهانی است که در فضای سبز شهری ساوه جایگزین چمن می‌شود.