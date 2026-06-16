به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته ملی محیط زیست سه طرح محیط زیستی در شهرستان تکاب با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افتتاح و به مرحله بهره برداری رسیدند.

محمدرضا صادقیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: در مراسمی با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل و جمعی از مسئولین شهرستان تکاب، طرح تصفیه‌خانه فاضلاب انسانی معدن های آق‌دره و زره شوران و مرکز بی خطر سازی پسماندهای پزشکی کارخانه فرآوری طلای زره شوران تکاب به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود : این طرح ها با هدف مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز و درختان مجموعه معدن اجرا شده است و تصفیه‌خانه های مذکور تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست تکاب و با طراحی و اجرای مجموعه واحدهای معدن آق‌دره و معدن زره شوران به بهره‌برداری رسیده است.