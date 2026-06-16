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سه طرح محیط زیستی در معادن آقدره و زره شوران تکاب افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته ملی محیط زیست سه طرح محیط زیستی در شهرستان تکاب با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افتتاح و به مرحله بهره برداری رسیدند.
محمدرضا صادقیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: در مراسمی با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل و جمعی از مسئولین شهرستان تکاب، طرح تصفیهخانه فاضلاب انسانی معدن های آقدره و زره شوران و مرکز بی خطر سازی پسماندهای پزشکی کارخانه فرآوری طلای زره شوران تکاب به بهرهبرداری رسیدند.
وی افزود : این طرح ها با هدف مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز و درختان مجموعه معدن اجرا شده است و تصفیهخانه های مذکور تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست تکاب و با طراحی و اجرای مجموعه واحدهای معدن آقدره و معدن زره شوران به بهرهبرداری رسیده است.