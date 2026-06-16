به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جدیدترین دیوارنگاره میدان راه‌آهن تهران با عنوان «کودکان هدف نیستند» (Kids Are Not Targets)، با طراحی محدثه علیشاه و محیا جعفری رونمایی شد.

این اثر با به تصویر کشیدن کودکان شهید میناب در لباس تیم ملی فوتبال، پیام مظلومیت و آرزو‌های از دست‌رفته آنان را به زبانی جهانی بیان می‌کند.

ایده اصلی این دیوارنگاره بر پایه نمایش کودکان به‌عنوان اعضای یک تیم فوتبال شکل گرفته است. در این اثر، فوتبال به‌عنوان یک زبان جهانی و نمادی از آرزو، رشد و آینده کودکان انتخاب شده است تا مخاطب به جای مواجهه صرف با آمار و ارقام، با هویت، رویا‌ها و زندگی ازدست‌رفته هر یک از این کودکان ارتباط عمیق‌تری برقرار کند.

ارجاع بصری این دیوارنگاره به چیدمان تیم‌های حاضر در جام جهانی، این پیام تلخ و تأمل‌برانگیز را تقویت می‌کند که این کودکان باید در زمین بازی و مسیر بالندگی حضور می‌داشتند، نه در فهرست قربانیان جنگ.

شعار انتخاب‌شده برای این اثر نیز به شکلی هنرمندانه، تضاد میان دنیای پاک کودکانه و واقعیت خشونت را برجسته می‌سازد.