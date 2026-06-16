نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک و ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، در گفت‌وگویی تلویزیونی از پیگیری‌های نظارتی مجلس برای اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه محمدبیگی با اشاره به نظارت بر عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج گفت: در جلسات برگزارشده با بانک مرکزی، موارد نقص و تخلف برخی بانک‌ها شناسایی و برای رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد. به گفته او، با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۸۷ درصد وام‌های ازدواج پرداخت شده و پرونده بانک‌هایی که در این زمینه ترک فعل داشته‌اند نیز به قوه قضاییه ارسال شده است.

محمدبیگی درباره عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری توضیح داد: با توجه به بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام، دولت با پیشنهاد افزایش مبلغ موافقت نکرد و در نهایت همان رقم سال گذشته تصویب شد. او تأکید کرد که وام ازدواج به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود و طرح کارت خرید کالا تنها به‌عنوان یک پیشنهاد مکمل مطرح بوده است.

این نماینده مجلس همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد بانک‌های عامل خبر داد و گفت سهمیه وام بانک‌های کشاورزی و پست‌بانک برای حمایت از زوجین روستایی افزایش خواهد یافت. وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های ورزش، بهداشت، راه و شهرسازی و همچنین شهرداری‌ها، خواستار کاهش هزینه‌های ازدواج از طریق در اختیار قرار دادن تالارهای دولتی برای برگزاری مراسم شد.

محمدبیگی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است، نسبت به محدودیت زمانی برای جلوگیری از بحران پیری جمعیت هشدار داد و گفت: تنها پنج سال برای اجرای خدمات مؤثر به خانواده‌ها فرصت داریم و در غیر این صورت، از سال ۱۴۱۰ کشور وارد مرحله پیری جمعیت خواهد شد.

وی در پایان، اتحاد و حضور مردم در صحنه را عامل عبور از چالش‌ها و دستیابی به پیروزی‌های بزرگ دانست.