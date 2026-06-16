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رئیس انجمن شیر خشک و غذای کودک گفت: مطالبه امروز تولیدکنندگان حمایت دولت برای تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینههای حمل و نقل است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای هانی تحویل زاده با تاکید بر حفظ پایداری تولید با تمهدیدات و حمایتهای دولت، افزود: فعالان این صنعت در ماههای اخیر تلاش کردهاند با وجود فشارهای اقتصادی از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند.
رئیس انجمن شیر خشک و غذای کودک با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین شیر خشک و غذای کودک در کشور وجود ندارد، گفت: تولید در واحدهای صنعتی مطابق روال گذشته ادامه دارد و مواد اولیه مورد نیاز نیز تأمین میشود حتی واردات مواد اولیه در دوره جنگ نیز متوقف نشد.
وی ادامه داد: حدود ۸۵ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید شیر خشک و غذای کودک از خارج کشور تأمین میشود، بنابراین هرگونه تغییر در هزینههای واردات، حملونقل و قیمتهای جهانی مستقیم بر هزینه تمامشده تولید اثرگذار است.
به گفته رئیس انجمن شیر خشک و غذای کودک، پیش از آغاز جنگ بخش عمده مواد اولیه از مسیر دریایی وارد کشور میشد، اما پس از بروز محدودیتها، واردات به طور عمده از طریق مسیرهای زمینی انجام میشود.
این فعال اقتصادی یکی از مهمترین چالشهای کنونی صنعت شیر خشک، افزایش هزینه حملونقل دانست و افزود: هزینه حمل زمینی در مقایسه با حمل دریایی حدود هشت برابر بیشتر است علاوه بر این، هزینههای بستهبندی و سایر نهادههای تولید نیز روندی صعودی داشته است.