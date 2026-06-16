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عملیات اجرایی ساخت هتل و زائرسرای شهرداری پیرانشهر با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، کلنگ احداث این طرح در نخستین روز ماه محرم به زمین زده شد.
این طرح با هدف ارتقای سطح خدمات گردشگری و اقامتی زائران و توسعه اقتصادی شهر پیرانشهر در زمینی به مساحت ۱۳۹۰ متر مربع و زیر بنای ۸۴۷۸ متر مربع در ۱۰ طبقه اجرا خواهد شد.
بر اساس برآوردها، اعتبار کل این طرح بیش از۲۴۲ میلیارد تومان است و برای اجرای اجرای اسکلت دو طبقه زیر زمین آن در سال جاری، ۳۰۰ میلیارد ریال پیشنهاد شده که ۱۸۰ میلیارد ریال آن، از محل تخصیص اعتبارات اربعین حسینی تأمین میشود.