به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، کلنگ احداث این طرح در نخستین روز ماه محرم به زمین زده شد.

این طرح با هدف ارتقای سطح خدمات گردشگری و اقامتی زائران و توسعه اقتصادی شهر پیرانشهر در زمینی به مساحت ۱۳۹۰ متر مربع و زیر بنای ۸۴۷۸ متر مربع در ۱۰ طبقه اجرا خواهد شد.

بر اساس برآوردها، اعتبار کل این طرح بیش از۲۴۲ میلیارد تومان است و برای اجرای اجرای اسکلت دو طبقه زیر زمین آن در سال جاری، ۳۰۰ میلیارد ریال پیشنهاد شده که ۱۸۰ میلیارد ریال آن، از محل تخصیص اعتبارات اربعین حسینی تأمین می‌شود.