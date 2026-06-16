گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نام نویسی سفرهای عتبات عالیات در ماه محرم از طریق سامانه عتبات اُ آر جی نقطه حج نقطه آی آر آغاز شده است. اعزام‌ ها به صورت زمینی و هوایی انجام خواهد شد و در صورت استقبال، امکان اعزامِ روزانه تا پنج هزار نفر فراهم است.

پیش‌ فروش بلیت قطار برای بازه زمانیِ اول تا 31 تیر، از امروز به صورت برخط و حضوری آغاز شده است. مردم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه راه آهن کشور به نشانی رجا دات آی آر مراجعه کنند .

بردسکن، به عنوان پیشرو در اجرای طرح‌ های بیابان‌ زدایی در خراسان رضوی معرفی شد. این شهرستان با بهره‌ گیری از طرح‌ هایِ مشارکتی، احیای نهالستان و فعالیت‌ های ترویجی، نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی ایفا کرده است.

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با صدور اطلاعیه‌ ای، از مرغداران خواست پیش بینی های لازم را برای قطع برق سالن‌ هایِ مرغداری و بروز تنش گرمایی در نظر بگیرند. نوسانات دمایی سبب استرس گرمایی در طیور می‌ شود.

و نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در خطه مرزی تایباد برپا شده است. در این نمایشگاه بانوان هنرمند تولیداتی چون فَرت بافی، چرم دوزی، سبدبافی و غذاهای محلی را عرضه کردند.