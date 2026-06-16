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کتاب «مردی که میتوانست پرواز کند» به زندگی شهید محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپادی نیروی هوافضای سپاه میپردازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «مردی که میتوانست پرواز کند» اثر سیدمحمدیوسف جلالی، روایت مستندی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
این کتاب یکی از آثار مجموعه «آسماندارها» است که با هدف معرفی فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه منتشر شده و تلاش دارد ابعاد مختلف زندگی و فعالیتهای شهید طاهرپور را بازخوانی کند.
در این اثر، نقش شهید طاهرپور در توسعه توان پهپادی کشور، در کنار ویژگیهای فردی و اخلاقی او مورد توجه قرار گرفته و مخاطب با فرازهایی از زندگی یکی از فرماندهان جوان و اثرگذار عرصه دفاعی آشنا میشود.
شهید محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپادی نیروی هوافضای سپاه، سال گذشته در ۲۳ خرداد ماه به همراه جمعی از رزمندگان و فرماندهان کشور در تجاوز رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.
کتاب «مردی که میتوانست پرواز کند» علاوه بر روایت زندگی یک فرمانده، تصویری از مسیر رشد و پیشرفت فناوریهای بومی در حوزه پهپادی را نیز بازتاب میدهد.