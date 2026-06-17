به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل، اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: نتایج اجرای طرح ملی مراقبت فعال هدفمند مبتنی بر خطر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال گذشته نشان داد که در استان اصفهان هیچ مورد مثبتی در بررسی‌های سرمی و مولکولی ثبت نشده است.

مرتضی نساجی افزود: در اجرای طرح ملی مراقبت فعال هدفمند مبتنی بر خطر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، نتایج بررسی‌های انجام‌شده در سال گذشته نشان داد که در سراسر استان اصفهان هیچ مورد مثبتی از این بیماری در آزمایش‌های سرمی و مولکولی مشاهده نشده است.

وی گفت: بر اساس گزارش سازمان دامپزشکی کشور، در قالب این طرح در استان اصفهان ۵ هزار نمونه سرمی و ۱۳ هزار و ۶۴۰ نمونه مولکولی مورد پایش قرار گرفت که این استان از نظر حجم نمونه‌های برداشت‌شده در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

نساجی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: اجرای مراقبت فعال مبتنی بر خطر، با هدف بررسی گردش ویروس، ارزیابی وضعیت ایمنی ناشی از واکسیناسیون و شناسایی زودهنگام بیماری، به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و تردد پرندگان مهاجر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در استان اصفهان، با تکیه بر نظام نظارتی و مراقبتی دامپزشکی و انجام پایش‌های مستمر در واحدهای پرورش طیور، هیچ مورد مثبتی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشد. این موفقیت حاصل پیگیری‌های تخصصی و هماهنگی مستمر در حوزه مراقبت و پیشگیری است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان همچنین با اشاره به جایگاه مهم استان اصفهان در صنعت طیور کشور تاکید کرد: با توجه به رتبه‌های برتر استان در تولید گوشت مرغ، گوشت بوقلمون و تخم‌مرغ، استمرار طرح‌های نظارتی و ارزیابی خطر، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید و صیانت از امنیت غذایی کشور دارد.