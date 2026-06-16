شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد با انجام آخرین اصلاحات و به روزرسانی‌های نرم افزاری و فنی بخش مهمی از خدمات بانکی چهار بانک ملی صادرات تجارت و توسعه صادرات در دسترس مشتریان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه این شرکت در حال حاضر، واریز وجوه به حساب پذیرندگان در هر چهار بانک امکان پذیر است و کسب وکار‌ها می‌توانند بخشی از خدمات مالی خود را مطابق روال دریافت کنند.

همچنین، خدمات انتقال وجه از طریق سامانه پایا برقرار شده و مشتریان می‌توانند از این خدمت برای انجام تراکنش‌های بین بانکی استفاده کنند.

همه واریزی‌ها به حساب‌های بانکی نیز قابل دریافت خواهد بود.