پخش زنده
امروز: -
شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد با انجام آخرین اصلاحات و به روزرسانیهای نرم افزاری و فنی بخش مهمی از خدمات بانکی چهار بانک ملی صادرات تجارت و توسعه صادرات در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اطلاعیه این شرکت در حال حاضر، واریز وجوه به حساب پذیرندگان در هر چهار بانک امکان پذیر است و کسب وکارها میتوانند بخشی از خدمات مالی خود را مطابق روال دریافت کنند.
همچنین، خدمات انتقال وجه از طریق سامانه پایا برقرار شده و مشتریان میتوانند از این خدمت برای انجام تراکنشهای بین بانکی استفاده کنند.
همه واریزیها به حسابهای بانکی نیز قابل دریافت خواهد بود.