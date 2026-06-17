در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری بازرسان اداره دامپزشکی، فردی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام می‌کرد، در شهرستان خمینی‌شهر بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک فرد در زمینه کشتار غیر مجاز دام، موضوع در دستور کار بازرسان این اداره قرار گرفت و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، اقدامات لازم جهت بررسی و برخورد با این تخلف صورت پذیرفت.

فضل‌الله صالحی با اشاره به جزئیات این اقدام گفت: پس از اخذ دستور دادستان و با همکاری نیروی انتظامی، عملیات بازرسی از محل کشتار غیرمجاز انجام شد که در جریان آن مقادیر قابل توجهی از فرآورده‌های خام دامی شامل گوشت چرخ‌کرده، زبان و کبد به همراه آلات و ادوات مربوط به کشتار دام کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهم به دلیل انجام کشتار غیرمجاز و عرضه فرآورده‌های خام دامی خارج از ضوابط بهداشتی، بازداشت و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خمینی‌شهر با تأکید بر اهمیت حفظ بهداشت عمومی تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، کشتار غیرمجاز دام تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود و با متخلفان این حوزه طبق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.