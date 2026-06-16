به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی دریافت گزارشی از شهروندان مبنی بر حضور یک گونه خزنده (مار) در یکی از منازل واقع در خیابان زیباشهر، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیرانشهر بلافاصله به محل اعزام و عملیات تخصصی زنده گیری را آغاز کردند.

آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات لازم و با رعایت شیوه نامه های ایمنی، موفق شدند بدون آسیب رساندن به حیوان و در عین حال بدون ایجاد خطر برای ساکنین منزل، مار مذکور را به‌صورت کاملاً ایمن از محل خارج کنند.

در پایان این عملیات، برای حفظ تعادل زیست‌محیطی و بازگرداندن گونه‌های وحشی به چرخه طبیعت، حیوان مذکور در یکی از مناطق دور از بافت مسکونی و در دامان طبیعت رهاسازی شد.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیرانشهر از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده گونه های حیات وحش یا موارد مشابه، بلافاصله با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.