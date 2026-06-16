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آتش نشانان پیرانشهری پس از زنده گیری ماری در منزلی مسکونی در زیستگاه طبیعی اش رهاسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی دریافت گزارشی از شهروندان مبنی بر حضور یک گونه خزنده (مار) در یکی از منازل واقع در خیابان زیباشهر، تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیرانشهر بلافاصله به محل اعزام و عملیات تخصصی زنده گیری را آغاز کردند.
آتشنشانان با استفاده از تجهیزات لازم و با رعایت شیوه نامه های ایمنی، موفق شدند بدون آسیب رساندن به حیوان و در عین حال بدون ایجاد خطر برای ساکنین منزل، مار مذکور را بهصورت کاملاً ایمن از محل خارج کنند.
در پایان این عملیات، برای حفظ تعادل زیستمحیطی و بازگرداندن گونههای وحشی به چرخه طبیعت، حیوان مذکور در یکی از مناطق دور از بافت مسکونی و در دامان طبیعت رهاسازی شد.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیرانشهر از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده گونه های حیات وحش یا موارد مشابه، بلافاصله با شماره ۱۲۵ تماس بگیرند.