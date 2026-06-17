به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در چارچوب اجرای طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید که از ۱۰ خردادماه آغاز شده ۱۲۷ گروه بازرسی در قالب گروه‌های دونفره از ۱۳۹۸ مشترک بازدید شد که در نتیجه آن، ۷۲۸ مورد تذکر کتبی به مشترکان بدمصرف صادر و برای دیگر مشترکان نیز توضیحات و تذکرات لازم به‌صورت شفاهی ارائه شد.

بر اساس گزارش‌های جمع‌بندی‌شده، این گروه ها که در گروه‌های دونفره فعالیت می‌کنند، در مجموع از یک‌هزار و ۳۹۸ مشترک بازدید کرده‌اند. در جریان این بازدیدها، ۷۲۸ مشترک به دلیل بدمصرفی مشمول تذکر کتبی شدند و برای دیگر مشترکان نیز موارد لازم به‌صورت شفاهی تشریح و توصیه‌های لازم ارائه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشترکان پس از دریافت تذکرات و توضیحات کارشناسان، درباره اصلاح الگوی مصرف خود اقدام کرده‌اند؛ به‌طوری که برخی از مشترکان دمای کولرهای اسپلیت را روی ۲۵ درجه تنظیم کرده و تعدادی دیگر نیز نسبت به خاموش کردن یا جمع‌آوری ریسه‌های تزئینی پرمصرف اقدام کرده‌اند.

همچنین در جریان بررسی‌های اولیه و جمع‌آوری گزارش‌های مربوط به مظاهر بدمصرفی، مواردی مشکوک به دستکاری یا معیوب بودن لوازم اندازه‌گیری مشاهده شده است که برای انجام بررسی‌های تخصصی‌تر، به بخش لوازم اندازه‌گیری ارجاع شده‌اند.

طرح ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید با هدف مدیریت مصرف و ارتقای آگاهی مشترکان، همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود با تداوم این بازدیدها، روند اصلاح الگوی مصرف در میان مشترکان تقویت شود.