به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، معاون سیمای صداوسیما مرکز کرمان از پوشش کامل و زنده چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان‌پهلوان تختی در کرمان خبر داد و گفت: این رویداد با به‌کارگیری ۵۰ نیروی اجرایی واحدهای سیما، خبر ، فضای مجازی وصدا روی آنتن می رود.

محسن مولایی اعلام کرد: صدا و سیما در چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان‌پهلوان تختی 4 روز در بخش فرنگی وآزاد تا ۲۹ خرداد به میزبانی کرمان پوشش زنده و کامل خواهد داشت.

وی افزود: بیش از ۵۰ نفر از نیرو‌های فنی و تولیدی به‌صورت مستقیم در اجرای این برنامه فعالیت می کنندو این رقابت‌ها با ۸ دوربین HD از ساعت ۹ تا ۱۴ و همچنین ۱۶ تا ۲۰ به‌صورت زنده از شبکه‌های ۳، ورزش و کرمان پخش می شود.