به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، همایش «شهر خورشیدی اصفهان» با هدف تبیین راهکارهای نوین انرژی و با محوریت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برگزار شد.

در این نشست تخصصی، علاوه بر معرفی پلتفرم‌های هوشمند مدیریت انرژی، شهرداری منطقه ۱۵ اصفهان به‌منظور اجرای عملیاتی طرح های خورشیدی، به‌عنوان منطقه پایلوت انتخاب شد.

همایش «شهر خورشیدی اصفهان» با شعار «انرژی پاک، آینده پایدار» و با حضور مدیران امور برق منطقه ۸، کارشناسان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و مدیران شهرداری منطقه ۱۵ برگزار شد. این نشست با هدف ایجاد بستر هم‌افزایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف انرژی تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، مدیر امور برق منطقه ۸ با تبیین چشم‌انداز صنعت برق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را راهبردی کلیدی برای تأمین پایدار انرژی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق برشمرد. وی تحقق این هدف را مستلزم مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهروندان دانست.

در بخش تخصصی این همایش، کارشناسان بازار برق شرکت توزیع برق اصفهان با ارائه گزارش ظرفیت‌های موجود، سه پلتفرم «الویا»، «تا» و «ستاپ» را به‌عنوان بازوهای اجرایی معرفی کردند. این سامانه‌های نوین با هدف تسهیل در ارائه خدمات، مدیریت هوشمند پروژه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای نصب و بهره‌برداری از سامانه‌های خورشیدی طراحی شده‌اند و نقشی محوری در افزایش سرعت اجرای طرح‌های انرژی پاک ایفا خواهند کرد.

از مهمترین خروجی‌های این نشست، تعیین شهرداری منطقه ۱۵ به‌عنوان پایلوت اجرای طرح «شهر خورشیدی» بود. بر اساس توافقات صورت‌گرفته، اقدامات اجرایی برای ارزیابی ظرفیت‌ها و نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها و فضاهای تحت مدیریت این منطقه، با همکاری مشترک شرکت توزیع برق و شهرداری آغاز خواهد شد.

مسئولان شهرداری منطقه ۱۵ نیز ضمن استقبال از این طرح، بر آمادگی کامل برای همکاری در زمینه‌های فرهنگ‌سازی، آموزش و اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کردند. این منطقه قرار است به‌عنوان الگویی موفق برای سایر مناطق شهری، مسیر توسعه فناوری‌های نوین در مدیریت شهری پایدار را هموار سازد.

در پایان این همایش، ضمن بررسی راهکارهای عملی برای افزایش مشارکت شهروندان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت مدیریت هوشمند مصرف برق به‌ویژه در فصل‌های پرمصرف سال مورد تأکید قرار گرفت. این رویداد گامی اجرایی و بلند در جهت ترویج فرهنگ انرژی پاک و تحقق هویت «اصفهانِ خورشیدی» محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز پایداری انرژی و حفظ محیط‌زیست در سطح کلان‌شهر اصفهان باشد.