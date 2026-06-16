به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان‌پهلوان تختی ۲۵ و ۲۶ خردا در سالن ورزشی فجر کرمان برگزار شد و در پایان، برترینهای ۱۰ وزن و تیم‌های برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.

در پایان رقابت‌های تیمی، ایران با کسب ۲۵۰ امتیاز مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم قطر با ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عراق با ۴ امتیاز سوم شد.

در اوزان ۵۵ تا ۱۳۰ کیلوگرم، حسین بیژنی، مهدی محسن‌نژاد، محمدمهدی غلامپور، میثم دلخانی، امید بهمنی، امین کاویانی‌نژاد، ابوالفضل مهمدی، یاسین یزدی، محمدهادی صیدی و محمد کاظمی موفق شدند عنوان قهرمانی اوزان مختلف را از آن خود کنند و بر سکوی نخست بایستند.

در این دوره از رقابت‌ها، کشتی‌گیرانی از ایران، قطر و عراق روی تشک رفتند و طی دو روز رقابت فشرده، مدعیان هر وزن برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند.

برترینهای این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- حسین بیژنی ۲- محمد پویا اسدی ۳- محمدرضا توکلیان و محمد نظری ۵- امیر خزایی و محمدحسن مشهدی زاده ۷- کیانوش شمشیری ۸- حسین قادری ۹- عرفان بختاور

۶۰ کیلوگرم: ۱- مهدی محسن نژاد ۲- پویا ناصرپور ۳- میلاد رضانژاد و محمد عشیری ۵- ایمان حسینی و نیما بینا ۷- محمدحسین مشهدی زاده ۸- علیرضا امیری ۹- سجاد المکثر (عراق) ۱۰- امیررضا نقیبی

۶۳ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی غلامپور ۲- سید مصطفی رضایی ۳- عارف محمدی (قطر) و رضا قیطاسی ۵- علی اصغر سروری و علی حاجیوند ۷- یاسین بهرامی ۸- علیرضا قناعتی ۹- حسین اکبری فر ۱۰- امیررضا ذکریایی

۶۷ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی ۲- علی چوبک زن ۳- احمدرضا محسن نژاد و غلامرضا عبدولی ۵- روح اله زارع و علی رستار ۷- محمد اسکندری ۸- میلاد حسنی

۷۲ کیلوگرم: ۱- امید بهمنی ۲- احمدرضا محمدیان ۳- رامین بخشی و کیا رستمی ۵- حسین جامی و حسین اسفندیاری ۷- ابوالفضل شیری ۸- امیررضا عالی وند ۹- ابوالفضل زارع ۱۰- ایلیا علیخانی

۷۷ کیلوگرم: ۱- امین کاویانی نژاد ۲- اهورا بویری ۳- علی اصغر سام دلیری و محمدحسین نظام آبادی ۵- رضا بیرانوند و علیرضا عبدولی ۷- محمود کارگر ۸- محمدرضا کارگر ۹- احمد نجفی ۱۰- عارف حبیب الهی

۸۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل مهمدی ۲- ابوالفضل رسولی ۳- طا‌ها نوری و محمد ارجمند ۵- حبیب اله رحیمی و محمد مرادی ۷- مهدی مرادی ۸- اشکان سعادتی فر ۹- رامیتن ضرونی ۱۰- محمدمهدی میری

۸۷ کیلوگرم: ۱- یاسین یزدی ۲- جمال اسماعیلی ۳- کامران بک پیکیری و عمادرضا محسن نژاد ۵- پویا گراوند و آرشام بهرام زاده ۷- آرمین حسینخانی ۸-اصغر رضا نژاد ۹- حسین صالحی ۱۰- محمدمهدی درخشان

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی صیدی ۲- امیررضا مرادیان ۳- عرفان ملازاده و توحید محبی ۵- آرمین میرزازاده و مسلم مرادی ۷- حمیدرضا زینعلی پور ۸- علی اصغر دریاباری ۹- علی اکبر اصغری ولدی ۱۰- محمدحسن طرفی نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- محمد کاظمی ۲- ابوالفضل فتحی تزنگی ۳- محمد کریمی و امیرحسین کریمی ۵- فردین مقصودی و آرمان طهماسبی ۷- ابوالفضل حاجیوند ۸- علی کریمی ۹- روح اله حاجیوند ۱۰- آرین ذوالعلی

با پایان رقابت‌های کشتی فرنگی، کرمان خود را برای میزبانی بخش آزاد چهل‌وششمین دوره جام جهان‌پهلوان تختی آماده می‌کند.

مسابقات کشتی آزاد این رویداد بین‌المللی ۲۸ و ۲۹ خرداد در سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد و برترین آزادکاران برای کسب عنوان قهرمانی روی تشک خواهند رفت.

جام جهان‌پهلوان تختی که از معتبرترین رویداد‌های کشتی کشور به شمار می‌رود، این روز‌ها کرمان را به پایتخت کشتی ایران تبدیل کرده؛ میزبانی‌ای که با پایان رقابت‌های فرنگی، وارد فصل تازه‌ای با حضور آزادکاران خواهد شد.