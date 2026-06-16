این تحلیلگر با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به کسانی که انتظار فروپاشی یا تضعیف ایران را داشتند، نوشت: «پذیرش این واقعیت برای کسانی که پس از چهل روز جنگ ویرانگر منتظر نتیجه‌ای متفاوت بودند، دشوار است؛ اما اشکالی ندارد، می‌توانید غمگین باشید.»مگنیر این وضعیت را نشان‌دهنده شکست محاسبات غرب در قبال توانمندی‌های دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران توصیف کرد.