بازتاب قدرت دفاعی ایران در فضای مجازی؛ اعتراف تحلیلگر غربی به شکست آمریکا
تحلیلگر برجسته مسائل منطقهای، در پستی با اشاره به پایان ۴۰ روز نبرد سنگین، تاکید کرد که ایران برخلاف محاسبات دشمنان، به عنوان یک قدرت بازدارنده برتر و بازیگری بانفوذتر در سطح منطقه ظاهر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
ایلیجا مگنیر در پیامی که در حساب کاربری خود منتشر کرد، به ارزیابی توانمندیهای نظامی و راهبردی ایران پس از درگیریهای اخیر پرداخت.
وی خاطرنشان کرد که ایران اکنون به قدرتی دست یافته که قادر است بهطور همزمان در ۷ جبهه نبرد کند و تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار دهد.
این تحلیلگر با لحنی کنایهآمیز خطاب به کسانی که انتظار فروپاشی یا تضعیف ایران را داشتند، نوشت: «پذیرش این واقعیت برای کسانی که پس از چهل روز جنگ ویرانگر منتظر نتیجهای متفاوت بودند، دشوار است؛ اما اشکالی ندارد، میتوانید غمگین باشید.»
مگنیر این وضعیت را نشاندهنده شکست محاسبات غرب در قبال توانمندیهای دفاعی و نفوذ منطقهای ایران توصیف کرد.