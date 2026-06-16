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رهبر انصارالله یمن تصریح کرد که ایران به یک پیروزی بسیار بزرگ در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان طاغوتهای زمان را تبریک گفت.
وی بر ضرورت ادامه آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تنش یا تحرکی از سوی دشمنان آمریکایی و اسرائیلی علیه غزه یا هر کدام از عرصههای محور جهاد و مقاومت تأکید کرد.
الحوثی درباره هرگونه تلاش دشمن برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه هشدار داد و بر لزوم همبستگی ملتهای اسلامی در برابر تهدیدات تأکید کرد.
رهبر انصارالله همچنین از تمام ملتهای امت اسلامی خواست برای رهایی از وابستگی و تسلیم در برابر دشمنان اسلام، به محور جهاد و مقاومت ملحق شوند.