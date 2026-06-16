بر اساس برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده، فرآیند توزیع لباس‌ های مخصوص این مراسم از ساعت ۶ صبح آغاز می‌ شود تا خانواده‌ ها بتوانند پیش از شروع مراسم، لباس‌ های فرزندان خود را دریافت کنند.

مراسم اصلی شیرخوارگان حسینی نیز از ساعت ۸:۳۰ صبح در فضای معنوی رواق امام خمینی (ره) و دیگر رواق‌ ها برگزار خواهد شد. در این مراسم، حجت‌ الاسلام والمسلمین واعظ موسوی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مرثیه سرایی سید قانع و سید امیر احمد‌نیا از دیگر برنامه‌ های این مراسم است.

به منظور سازماندهی بهتر و ایجاد یکپارچگی در این مراسم، تعداد ۹ هزار دست لباس مخصوص برای شیرخوارگان حسینی تهیه شده است که در روز جمعه میان شرکت‌ کنندگان توزیع می‌ شود.

این اقدام در راستای تسهیل حضور خانواده‌ ها و ایجاد فضایی منظم برای برگزاری این همایش بزرگ پیش‌ بینی شده است.

این همایش علاوه بر حرم مطهر رضوی، در نقاط مختلف سراسر کشور نیز به‌ صورت هم‌ زمان برگزار می‌ شود تا همگان همصدا و همنوا حقانیت امام حسین (ع) را فریاد بزنند.