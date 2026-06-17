اجرای دو حکم قطعی قضایی در کاشان و رفع تصرف فوری یک مورد تعرض به اراضی ملی در نائین منجر به بازگشت بیش از ۶ هزار و ۹۵۰ مترمربع اراضی دولتی به بیت‌المال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از اجرای دو حکم قطعی قضایی در شهرستان کاشان و رفع تصرف فوری یک مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان نائین به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبر داد که در مجموع منجر به بازگشت بیش از ۶ هزار و ۹۵۰ مترمربع اراضی دولتی به بیت‌المال شد.

سرهنگ امیر سعید باقری افزود: با پیگیری‌های مؤثر معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان، دو فقره حکم قطعی قضایی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن اخذ و برای اجرا به یگان حفاظت اراضی ابلاغ شد.

وی گفت: این احکام با تلاش نیروهای یگان حفاظت اراضی و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان کاشان به اجرا درآمد که طی آن، یک هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال و همچنین ۵ هزار و ۱۵۰ مترمربع دیگر به ارزش یک هزار میلیارد ریال از تصرف غیرقانونی خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

باقری ادامه داد: در اجرای این احکام، علاوه بر خلع ید متصرفان و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، اراضی مذکور رفع تصرف و به مالکیت دولت اعاده شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین از رفع تصرف فوری یک مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان نائین خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع تصرف و از ادامه تخلف جلوگیری شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی و نظارتی تأکید کرد: صیانت از اراضی دولتی و ملی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و با هرگونه تصرف و تعرض به حقوق بیت‌المال مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.