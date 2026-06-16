امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

صدای حقیقت در تاریخ، صدای آزادی خواهان است

صدای حقیقت در تاریخ، فریادی است که از حلقوم آزادی خواهان جهان برآمد. ساختمان شیشه‌ای یکی از آن هزاران است. در سالگرد این حادثه مرور می‌کنیم آنچه را جهان دید و فهمید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۲۱:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ایران زبان قدرت با دشمنان را ادامه می‌دهد
ایران زبان قدرت با دشمنان را ادامه می‌دهد
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
ادامه تجمعات پر شور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور
ادامه تجمعات پر شور مردمی در خیابان‌ها و میادین کشور
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
شگفتانه‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه
شگفتانه‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
ایستادگی مردم غیور ایران در برابر دشمنان در تجمعات شبانه
ایستادگی مردم غیور ایران در برابر دشمنان در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۳-۲۳
خبرهای مرتبط

شیشه می شکند اما حقیقت نه؛ روایتی از حمله به رسانه ملی

مسیر اصیل و پرافتخار رسانه ملی در جهان ادامه دارد

بازدید جمعی ازبازنشستگان رسانه ملی از ساختمان شیشه‌ای

از ساختمان شیشه ای صدا و سیما تا سنگر روایت

برچسب ها: ساختمان شیشه ای صدا وسیما ، جنگ دوازده روزه ، رژیم صهیونیستی
 