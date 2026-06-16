صدای حقیقت در تاریخ، صدای آزادی خواهان است

صدای حقیقت در تاریخ، فریادی است که از حلقوم آزادی خواهان جهان برآمد. ساختمان شیشه‌ای یکی از آن هزاران است. در سالگرد این حادثه مرور می‌کنیم آنچه را جهان دید و فهمید.