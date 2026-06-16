کریستول در این پیام که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته، با به‌کار بردن تعابیری تحقیرآمیز، ترامپ را به یک «کودک ناشی در دنیای بزرگسالان» تشبیه کرد.وی همچنین با مقایسه او با رؤسای جمهور پیشین آمریکا، خاطرنشان کرد که عملکرد ضعیف ترامپ در مانورهای ژئوپلیتیک، حتی چهره‌های منتقدی مانند جیمی کارتر را در مقایسه با او، مانند یک استاد زیرک در سیاست خارجی جلوه می‌دهد.این اظهارات نشان‌دهنده افزایش انتقادات داخلی در آمریکا نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای دولت این کشور است.