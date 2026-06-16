تحلیلگر آمریکایی در فضای مجازی؛ ترامپ را بازیچه خاورمیانه خواند
تئوریسین و تحلیلگر مشهور آمریکایی، در پیامی تند در شبکه اجتماعی ایکس، دونالد ترامپ را به دلیل شکستهای دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه به باد انتقاد گرفت و او را «بازیچه» کشورهای منطقه، توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
«بیل کریستول» با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به ناتوانی دونالد ترامپ در تقابل با استراتژیهای پیچیده کشورهای خاورمیانه اشاره کرد.
وی مدعی شد که ترامپ تقریباً توسط تمام کشورهای منطقه، از عربستان و قطر گرفته تا امارات و در نهایت ایران، بازی خورده است.
کریستول در این پیام که بازتاب گستردهای در رسانههای اجتماعی داشته، با بهکار بردن تعابیری تحقیرآمیز، ترامپ را به یک «کودک ناشی در دنیای بزرگسالان» تشبیه کرد.
وی همچنین با مقایسه او با رؤسای جمهور پیشین آمریکا، خاطرنشان کرد که عملکرد ضعیف ترامپ در مانورهای ژئوپلیتیک، حتی چهرههای منتقدی مانند جیمی کارتر را در مقایسه با او، مانند یک استاد زیرک در سیاست خارجی جلوه میدهد.
این اظهارات نشاندهنده افزایش انتقادات داخلی در آمریکا نسبت به سیاستهای منطقهای دولت این کشور است.