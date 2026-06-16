علی سلیمیان در شعری آیینی، از محرم و فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی سلیمیان در شعری آیینی، از محرم و فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین سروده است.

غم تو آبروی ماست این غم را مگیر از ما

دلیل پلک‌های زخم! مرهم را مگیر از ما

نگاه خیس ما ارثیه‌ی آبا و اجدادی‌ست

بیا لطفی کن این حق مسلّم را مگیر از ما

برای ما که از غوغای این عالم گریزانیم

همین یک دلخوشی مانده‌ست، این کم را مگیر از ما

به غیر از خیمه‌ی تو هر کجا آلوده‌ی فتنه‌ست

نشستن در پناه سرخ پرچم را مگیر از ما

رضا فرمود "فَابکِ لِلحُسین اِنْ کُنتَ باکِیّا"

عمل کردن به این فرمان محکم را مگیر از ما

دم نوحه برای سینه‌زن حکم نفس دارد

بدون روضه می‌میریم، این دم را مگیر از ما

تمام سال با شوق همین یک ماه سر کردیم

تمام سال را باشد... محرّم را مگیر از ما