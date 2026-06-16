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رئیس اتاق ایران اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگ سازی را گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا دانست و گفت: هماهنگی بخش خصوصی با متولیان مبارزه با قاچاق کالا به کاهش و حذف این معضل اقتصادی میانجامد.
آقای صمد حسن زاده در حاشیه نشست روسای اتاقهای سه گانه تعاون، اصناف و ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره حمایت از تولید در دوران پساجنگ افزود: جلسه بسیار ارزشمندی با حضور روسای اتاقهای تعاون، اصناف و رئیس سازمان قاچاق کالا و ارز داشتیم.
وی افزود: ما اعتقاد داریم اگر امروز کالایی به صورت قاچاق در کشور مطرح میشود؛ فردی که مبادرت به کالای قاچاق میکند نه از خانواده اصناف و نه از خانواده تولیدکنندگان است.
رئیس اتاق ایران گفت: اتاق ها، اصناف و سازمانهای مربوطه تحت هیچ شرایطی با موضوع قاچاق موافق نیستند بلکه در قوانین ما کمبودها و نارساییها وجود دارد که باعث میشود موضوع قاچاق در برخی کالاها رخ دهد.
وی با بیان اینکه درباره جلوگیری از قاچاق کالا در جلسهای که با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، مباحثی مطرح شد، افزود: دیدگاههای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشانگر این است که با اصلاح ساختارها و زیرساختهای اقتصادی کشور و فرهنگسازی، قاچاق کالا خود به خود در کشور رفع خواهد شد و ریشه قاچاق روز به روز خشکیده میشود.
حسن زاده گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور به خاطر کمبود مسائل ارزی و کمبود کالاها، یک مقدار شرایط سختی است بنابراین در برخی جاها کالاهایی دیده میشود که به صورت قاچاق وارد کشور میشود.
وی افزود: ما اعتقاد داریم که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تدابیری که مسئولان سازمانهای مختلف برای رفع نیازهای کشور به کالاهای اساسی انجام میدهند مسئله قاچاق کالا کم رنگتر خواهد شد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: ضمن اینکه اگر حمایت از تولید و حمایت از صادرات و واردات کشور با مقررات صحیحی انجام شود، مردم هیچ وقت به دنبال کالای قاچاق نخواهند رفت و جامعه به سمت سوی شفاف سازی و مسیر بسیار مناسب اقتصادی سوق پیدا خواهد کرد.