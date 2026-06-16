به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران خوزستان آمده است؛ به اطلاع امت شهیدپرور و قدرشناس استان می‌رساند، به مناسبت فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت مظلومانه شهدای والامقام «جنگ ۱۲ روزه (جنگ تحمیلی دوم)»، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید گرانقدر مصطفی سوباط در شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.

این مراسم ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در مسجد سیدالشهداء شهر صفی آباد از توابع شهرستان دزفول برگزار می‌گردد و از خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و آحاد مردم ولایت‌مدار دعوت می‌شود با حضور باشکوه خود در این محفل، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل، قائد امت شهیدمان و همچنین بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور بعمل بیاورند.