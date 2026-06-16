اوسمار ویرا: تکلیف کادرفنی مشخص شود لیست نقلوانتقالات را میدهم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ابتدا باید تکلیف کادرفنی مشخص شود، سپس لیست نقلوانتقالات را میدهم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اوسمار ویرا در حاشیه تمرین امروز (۲۶ خرداد) تیم فوتبال پرسپولیس، اظهار داشت: خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم. در این مدتی که نبودم، به مردم سخت گذشت و امیدوارم آرامش برگردد و بتوانیم کارمان را به نحو احسن انجام دهیم. میدانید که مسابقات لیگ برتر تمام نشد و امیدوارم نمایندگان آسیا طوری معرفی شوند که حقی ناحق نشود.
وی افزود: اینجا هستیم که کارمان را طبق روال انجام دهیم. اگر فدراسیون تصمیم به برگزاری بازیها (تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲) بگیرد، آماده انجام رقابتها هستیم تا به اهدافمان برسیم، یکی از این اهداف رسیدن به سهمیه آسیاست.
سرمربی پرسپولیس درباره اینکه برگزاری بازیها برای تعیین سهمیه آسیا صد درصد نیست و آیا بازیکنانش با این شرایط انگیزه تمرین کردن دارند یا خیر؟، گفت: طبق صحبتی که روز گذشته انجام دادیم وظیفه ما این است که کارمان را به نحو احسن انجام دهیم. اگر سازمان لیگ تصمیم به برگزاری لیگ بگیرد آماده هستیم و اگر تصمیم به برگزاری مسابقات نباشد، تمرینات خودمان را انجام خواهیم داد.
اوسمار درباره تلاشهای پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس برای گرفتن سهمیه آسیا، افزود: در ۱۰۰ روزی که اینجا نبودیم، هفتهها و حتی روزانه صحبت میکردیم. مدیرعامل و دیگر مدیران باشگاه تلاش کردند انتظاری که هواداران دارند و آن هم دیدن مسابقات پرسپولیس در مسابقات آسیایی است، برآورده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست نقلوانتقالاتش را به باشگاه داده است یا خیر؟، گفت: هنوز لیستی ندادهام، چون ابتدا باید قرارداد کادرفنی امضا شود و سپس سراغ لیست برویم. تا وقتی فصل جاری تمام نشود، لیست اعلام نخواهد شد.
سرمربی پرسپولیس درباره نمایش تیم ملی ایران برابر نیوزیلند و تعطیلی طولانی مدت لیگ برتر، افزود: آپشنهای مختلفی وجود داشت که ادامه لیگ برگزار شود. مدلهای دیگری هم در ذهنم وجود داشت و فدراسیون میتوانست رقابتها را برگزار کند. ایران در نیمه دوم بازی بهتری برابر نیوزیلند انجام داد. شاید در نیمه نخست به خاطر فشارهای خارج از جو فوتبالی نتوانستند خوب بازی کنند. برخی از اعضای تیم همراه تیم ملی نبودند و باعث شده بود بازیکنان صد درصد نباشند، اما مطمئن هستم مسابقات بعدی میتوانند بهتر باشند.
اوسمار درباره وضعیت بازگشت سروش رفیعی و حضور وحید امیری در تمرینات پرسپولیس، گفت: در این مدت با بازیکنان در ارتباط بودیم. بازیکنانی که اینجا نیستند، تصمیم شخصی خودشان بوده که نباشند. امیری بازیکنی است که برای ما و پرسپولیس عزیز است و گذشته خوبی در این باشگاه دارد. او روند درمانیاش را طی میکند و درخواست کرد کنار ما تمرین کند که با آغوش باز پذیرفتیم.
وی در پاسخ به این سوال که تیم ملی کشورش یعنی برزیل در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل مراکش متوقف شد و آیا شانس قهرمانی دارد یا خیر؟، افزود: ترجیح میدهم صحبتی نکنم، چون از دستشان عصبانی هستم. با این شرایط کار سخت میشود!
سرمربی پرسپولیس درباره بازگشت یاسین سلمانی، گفت: یاسین صحبتهایی انجام داد و خودش در جریان است ولی الان وقت آن است که طبق اهدافمان پیش برود.
اوسمار در رابطه با دعوت دوباره نیمار به تیم ملی برزیل، افزود: شاید ۲۰، ۲۵ دقیقه نتواند بازی کند ولی استعدادی دارد که حتی در این دقایق نتیجه و شرایط بازی را عوض کند. چنین بازیکنانی با این استعداد، کم داریم.
وی در خصوص دعوت امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس به تیم ملی، گفت: برای محمودی خوشحالم. درست است که در لیست نهایی تیم ملی قرار نگرفت ولی از دعوتش به تیم ملی خوشحال شدم.
سرمربی پرسپولیس در رابطه با برگزاری بازیهای جام جهانی با حضور ۴۸ تیم، افزود: ایده خوبی بود. ۲۰۰ کشور داریم و تعداد تیمها در جام جهانی کم بود. امیدوارم با این تعداد ادامه دهند.
اوسمار در مورد عملکرد بازیکنان پرسپولیس در تیم ملی، گفت: ترجیح میدهم نظر انفرادی درباره بازیکنان ندهم.