به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از اجرای عملیات پاکسازی حریم رودخانه شهرچای ارومیه از نخاله‌های ساختمانی و پسماندهای عمرانی با هدف صیانت از محیط زیست، حفظ منظر طبیعی رودخانه و جلوگیری از بروز مخاطرات زیست‌محیطی و سیلابی خبر داد.

مختار خانی گفت: وجود نخاله‌های ساختمانی در حریم رودخانه‌ها علاوه بر تخریب چشم‌انداز طبیعی، موجب کاهش ظرفیت عبور جریان آب و افزایش خطر وقوع سیلاب می‌شود.

وی افزود: متأسفانه طی ماه‌های اخیر بخشی از حریم رودخانه شهرچای توسط افراد سودجو و برخی شهروندان به محل تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده بود که این موضوع ضمن ایجاد آلودگی بصری، تهدیدی جدی برای اکوسیستم رودخانه و سلامت محیط زیست منطقه محسوب می‌شد.

خانی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این عملیات اظهار داشت: با هماهنگی و مشارکت شهرداری ارومیه و سایر نهادهای مسئول، حجم قابل توجهی از نخاله‌های ساختمانی و پسماندهای رها شده از حریم رودخانه جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافت تا بستر و حریم این رودخانه از آلودگی پاکسازی شود.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از رودخانه شهرچای به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی و شریان‌های آبی منطقه نیازمند مشارکت عمومی شهروندان است و از مردم درخواست می‌شود از تخلیه هرگونه نخاله ساختمانی، زباله و پسماند در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

خانی در پایان تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با هرگونه تخلف زیست‌محیطی در زمینه رهاسازی پسماند و نخاله‌های ساختمانی در طبیعت و حریم رودخانه‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد کرد و پایش مستمر این مناطق در دستور کار قرار دارد.