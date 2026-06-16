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میدان دارانی که در دنیا شهرت دارند

خبرنگار صدا و سیما میان مردم میدان داری رفته است که جهان مات و مبهوت اراده و ایستادگی آنهاست. ایرانیانی که همیشه به وطن پرستی و غیرت شهره بودند، هستند و خواهند بود
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۲۱:۵۵
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برچسب ها: میدان داری ، تجمعات مردمی ، اتحاد و همبستگی ، اقتدار ملی
 