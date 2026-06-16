با پیشگیری از ۳ هزار و ۷۹۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز ۱۳ هکتار از زمین‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت: سال گذشته با اقدامات پیشگیرانه و قانونی، از ۳ هزار و ۷۹۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان جلوگیری و ۱۳ هکتار از اراضی نیز به چرخه تولید بازگردانده شد.

علیرضا خرسندی با تشریح عملکرد امور اراضی آذربایجان‌غربی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: این مجموعه در چارچوب وظایف قانونی خود، برنامه‌های مربوط به حفظ کاربری اراضی، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و رفع تداخلات را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: در سال گذشته یک‌هزار و ۸۸۳ مورد گزارش در حوزه تغییر کاربری و تخلفات اراضی ثبت شد و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، از وقوع ۳ هزار و ۷۹۱ مورد تخلف جلوگیری به عمل آمد.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این مدت ۳ هزار و ۸۰۱ مورد اخطار قانونی صادر شد که از این تعداد، ۷۱۱ مورد در قالب تبصره ۲ و ۲۲۷ مورد نیز بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اجرایی شد.

خرسندی با اشاره به تداوم این روند در سال جاری گفت: در سه‌ماهه نخست امسال نیز یک‌هزار و ۶۱۸ مورد گزارش ثبت شده، ۸۰۹ مورد اخطار صادر و در ۱۰۰ فقره، عملیات قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در بخش کشاورزی قرار دارد که حفاظت از آن‌ها نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار استان ایفا می‌کند.

مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی در ادامه به اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در استان اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ روستای استان، ۲ هزار و ۶۶۲ روستا با مساحتی بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مشمول اجرای این طرح شده‌اند که تاکنون در بیش از ۲۷۱ هزار هکتار از این اراضی، فرآیند رفع تداخل انجام و تعیین تکلیف شده است.

وی تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل، از مهم‌ترین برنامه‌های این مدیریت برای حمایت از تولید و حفظ منابع پایه کشاورزی در استان است.