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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: حذف موازیکاری، اجرای نمونهبرداری واحد و پذیرش نتایج آزمونهای معتبر، هزینهها و زمان تشریفات تجاری را کاهش داده و به تسهیل تجارت خارجی کمک میکند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرزانه انصاری بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسهیل تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: حذف فرآیندهای موازی، اجرای نمونهبرداری واحد و پذیرش نتایج آزمونهای معتبر میتواند زمان و هزینه تشریفات تجاری را کاهش دهد.
وی در دیدار با رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تجربه مدیریت تجارت در شرایط بحرانی اظهار داشت: بخشی از اقدامات اجراشده برای تسریع فرآیندهای تجاری در دوران جنگ، قابلیت استفاده در شرایط عادی را نیز دارد و میتواند مبنای اصلاح رویهها و مقررات قرار گیرد.
به گفته وی مطالعات انجامشده نشان میدهد بسیاری از تصمیمات اتخاذشده در کشور با رویههای بینالمللی مدیریت تجارت در شرایط بحران همخوانی دارد و میتوان از این ظرفیت برای بهبود فرآیندهای تجارت خارجی بهره برد.
انصاری با تأکید بر حفظ کیفیت و ایمنی کالاها در کنار تسهیل تجارت گفت: سادهسازی رویهها نباید به کاهش استانداردهای کیفی منجر شود، زیرا اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی به رعایت این الزامات وابسته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به فعالیت حدود ۳ هزار آزمایشگاه و بیش از ۲۳۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیتشده در کشور، این ظرفیت را بستری مناسب برای کاهش موازیکاری و تسریع فرآیندهای ارزیابی کالاها دانست.
در این نشست، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران نیز با تأکید بر ضرورت تجمیع مجوزها، کاهش فرآیندهای موازی و توسعه مدیریت ریسک، همکاری نزدیک گمرک و سازمان ملی استاندارد را زمینهساز استقرار رویههای یکپارچه و تسریع تشریفات تجاری عنوان کرد.