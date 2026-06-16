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مراسم گرامیداشت روز جهانی المپیک با محوریت بزرگداشت یاد و خاطره ۱۲۰ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت روز جهانی المپیک که هر ساله در سراسر جهان در ۲۳ ژوئن (۲ تیر) برگزار میشود، امسال به دلیل تقارن با ایام محرم، با محوریت بزرگداشت یاد و خاطره ۱۲۰ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب در مجموعه ورزشی آزادی تهران در محوطه مقابل تالار ۱۲ هزار نفری آزادی، بزرگترین سالن رویدادهای فرهنگی و ورزشی کشور که در جنگ ۴۰ روزه و حملات رژیم صهیونیستی آسیب دید، برگزار شد.